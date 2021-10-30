Казахстан выиграл бронзовую медаль на этапе Кубка мира по шорт-треку

Денис Никиша принес в актив страны бронзовую медаль турнира.

В Нагоя (Япония) в эти дни проходит второй этап Кубка мира по шорт-треку в этом сезоне, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец Денис Никиша принес в актив страны бронзовую медаль турнира.

Успеха Никиша добился на дистанции 500 метров. В утренней сессии он смог пробиться в финал А, что и дало ему возможность бороться за медали турнира. По итогам выступления он показал результат 58,267 секунды, – говорится в сообщении на официальном сайте НОК РК.

Чемпионом дистанции стал кореец Дэхен Хван. На вторую ступень пьедестала поднялся Зивэй Рен из Китая.

Напомним, что это вторая медаль ЭКМ в активе казахстанца в этом сезоне. Ранее он завоевал бронзовую награду Кубка мира в Пекине.

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