Российский хоккеист выпал из окна высотки в Москве

Спортсмен погиб, получив травмы, несовместимые с жизнью.

24-летний российский хоккеист Иван Биткин выпал из окна 25-го этажа московского многоквартирного дома, передает Zakon.kz.

Как пишет ren.tv, инцидент произошел ночью. Молодой человек упал на козырек жилого дома на Хорошевском шоссе.

Спортсмен погиб, получив травмы, несовместимые с жизнью.

Биткин с 2017 по 2020 год выступал за хоккейные команды "Звезда", "Торос" и "Ценг Тоу".

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