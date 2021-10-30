Российский хоккеист выпал из окна высотки в Москве

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Спортсмен погиб, получив травмы, несовместимые с жизнью.
24-летний российский хоккеист Иван Биткин выпал из окна 25-го этажа московского многоквартирного дома, передает Zakon.kz.
Как пишет ren.tv, инцидент произошел ночью. Молодой человек упал на козырек жилого дома на Хорошевском шоссе.
Спортсмен погиб, получив травмы, несовместимые с жизнью.
Биткин с 2017 по 2020 год выступал за хоккейные команды "Звезда", "Торос" и "Ценг Тоу".
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