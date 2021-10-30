Как предотвратить инсульт, рассказал невролог

Врач дала ряд советов.

Российский врач-невролог Марьяна Абезиванова назвала способы, с помощью которых можно предотвратить инсульт, передает Zakon.kz.

Как уточняет невролог в интервью РИАМО, для этого необходимо вести здоровый образ жизни.

Врач посоветовала уделять внимание своему здоровью, отметив, что здоровый образ жизни может предотвратить до 80% инсультов. Необходимо следить за питанием, не курить, не употреблять много алкоголя, контролировать вес и содержание сахара и холестерина в крови. Невролог уточнила, что в рацион нужно добавлять много фруктов, овощей, а также употреблять мясо птицы, орехи, цельнозерновые и бобовые продукты.

Чтобы избежать инсульта, необходимо снизить потребление красного мяса и других продуктов с насыщенными жирами. Навредить организму может и большое количество соли – безопасная доза находится на уровне шести граммов в день. Для предотвращения инсульта в образе жизни должна быть умеренная физическая нагрузка – примерно 150 минут в неделю.

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