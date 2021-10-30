Казахстанец вышел во второй финал АТР в карьере в парном разряде

В финале казахстанец и представитель Монако встретятся с лидерами посева парного турнира – Джэйми Марреем (Великобритания) и Бруно Соаресом (Бразилия).

Казахстанский теннисист Андрей Голубев вместе с представителем Монако Юго Нисом в полуфинале турнира серии АТР 250 в Санкт-Петербурге одолел канадца Дениса Шаповалова и индуса Рохана Бопанна, передает Zakon.kz.

В первом сете Андрей и Юго повели со счетом 4:1, но Денис и Рохан смогли сделать два брейка и сократить отставание до минимума. В 10-м гейме при равном счете Андрей сделал эйс и принес победу 6:4, – сообщает пресс-служба ФТК.

Два успешно реализованных брейка в четвертом и восьмом геймах позволили канадско-индийскому дуэту выиграть второй сет – 6:2.

На супер тай-брейке соперники шли вровень, но благодаря активным действиям у сетки Голубеву и Нису удалось четыре раза взять подачу оппонентов и вырвать победу со счетом 10:4.

В финале казахстанец и представитель Монако встретятся с лидерами посева парного турнира St. Petersburg Open – Джэйми Марреем (Великобритания) и Бруно Соаресом (Бразилия).

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