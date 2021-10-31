Взрыв произошел у международного аэропорта в Йемене

Погибли по меньшей мере 10 человек.

У международного аэропорта Адена в Йемене взорвался заминированный автомобиль, передает Zakon.kz.

Как пишет lenta.ru, в результате ЧП есть пострадавшие.

Взрыв машины произошел в районе гостиницы и первых ворот аэропорта, которые расположены в жилом районе. На месте работают бригады скорой помощи. Погибли по меньшей мере 10 человек, - говорится в сообщении.

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