Пять человек ранены в результате потасовки на трассе Атырау-Актобе

Проводится досудебное расследование.

36-летний мужчина скончался в больнице, передает Zakon.kz.

30 октября около 19:30 на 331 км трассы Атырау-Актобе в районе села Сагиз Кызылкогинского района произошла драка. Пять человек получили огнестрельное дробовое ранение, у одного перелом руки. В результате от полученных травм гражданин 1985 года рождения скончался в амбулаторной больнице села Сагиз, - рассказали в ДП Атырауской области.

В настоящее время на месте происшествия задействована следственно-оперативная группа ДП региона. Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса РК (Убийство).

Предположительно причиной инцидента стали разногласия между жителями села.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!