Мать Саакашвили считает дело против сына сфальсифицированным

Также она отметила, что переживает за сына, волнуется за его здоровье.

Мать бывшего президента Грузии и главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили Гиули Аласания называет дела против сына сфальсифицированными и считает, что, если с ним что-то случится, это отразится на грузинских властях, передает Zakon.kz.

Я даже не знаю, сколько их (уголовных дел против Саакашвили - ред.). Но все они состряпанные от начала до конца. Это было сделано специально, чтобы он не мог находиться здесь, в Грузии. Но ничего хорошего им (властям - ред.) это тоже не принесет. Если, не дай Бог, что-то случится с моим сыном, я считаю, будет плохо и для них, - приводят РИА Новости слова Аласании.

Также она отметила, что переживает за сына, волнуется за его здоровье.

Читайте также: Саакашвили находится в критическом состоянии

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!