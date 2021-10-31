Санатали Тольтаев стартовал с победы на чемпионате мира по боксу в Белграде

Тольтаев одержал победу единогласным решением судей.

Казахстанский боксер Санатали Тольтаев вышел в 1/8 финала чемпионата мира в Белграде (Сербия), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, его первым соперником в весовой категории до 63,5 килограмма был молдаванин Василий Чеботарь — они встретились на стадии 1/16 финала. В этом поединке Тольтаев одержал победу единогласным решением судей и вышел в следующий раунд.

Для сборной Казахстана эта победа стала уже десятой подряд на турнире. 30 октября помимо Санатали Тольтаева, свои бои выиграли Темиртас Жусупов (48 кг), Нурканат Райыс (75 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг).

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