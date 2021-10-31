Toyota Camry опрокинулась в ЗКО: водитель погиб, два ребенка – в коме

31-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Днем 30 октября в ЗКО водитель автомашины Toyota Camry, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание машины, сообщает Zakon.kz.

В результате ДТП водитель автомашины скончался на месте. Машиной скорой помощи в ЦРБ Приульного района с различными травмами доставлены трое пассажиров данной автомашины. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч.3 УК РК, – сообщили в пресс-службе Департамента полиции ЗКО.

Между тем в пресс-службе Управления здравоохранения рассказали, что в страшной аварии пострадали двое подростков. Оба пострадавших были доставлены в городскую многопрофильную больницу.

Мальчик (13 лет) с диагнозом "открытая черепно-мозговая травма, перелом оснований черепа, мозговая кома" находится на операции. Еще один пострадавший (16 лет) с таким же диагнозом находится в реанимации на обследовании. Мужчина 1966 года рождения от госпитализации отказался. 31-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи, – рассказали в Управлении здравоохранения ЗКО.

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