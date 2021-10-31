Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

За сутки в Казахстане выявлены 1526 заразившихся COVID-19

Фото: Zakon.kz 31 октября 2021, 08:01

Всего в стране подтверждено 939 217 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 30 октября 2021 года. Количество заражений в стране продолжает идти на спад. По сравнению со статистикой предыдущего дня число зараженных уменьшилось на 81 случай. Наиболее позитивная динамика отмечена в ВКО – выявлено на 37 новых случаев COVID-19 меньше, сообщает Zakon.kz.⠀За прошедшие сутки зарегистрировано 1526 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 135,
  • в городе Алматы – 221,
  • в городе Шымкент – 35,
  • в Акмолинской области – 127,
  • в Актюбинской области – 37,
  • в Алматинской области – 103,
  • в Атырауской области – 21,
  • в ВКО – 53,
  • в Жамбылской области – 22,
  • в ЗКО – 42,
  • в Карагандинской области – 151,
  • в Костанайской области – 130,
  • в Кызылординской области – 27,
  • в Мангистауской области – 10,
  • в Павлодарской области – 217,
  • в СКО – 162,
  • в Туркестанской области – 33.

Всего в стране подтверждено 939 217 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2153 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан – 500,
  • в городе Алматы – 294,
  • в городе Шымкент – 21,
  • в Акмолинской области – 125,
  • в Актюбинской области – 27,
  • в Алматинской области – 144,
  • в Атырауской области – 17,
  • в ВКО – 176,
  • в Жамбылской области – 9,
  • в ЗКО – 5,
  • в Карагандинской области – 243,
  • в Костанайской области – 12,
  • в Кызылординской области – 21,
  • в Мангистауской области – 152,
  • в Павлодарской области – 251,
  • в СКО – 148,
  • в Туркестанской области – 8.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 885 975 человек .

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ