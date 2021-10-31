За сутки в Казахстане выявлены 1526 заразившихся COVID-19

Всего в стране подтверждено 939 217 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 30 октября 2021 года. Количество заражений в стране продолжает идти на спад. По сравнению со статистикой предыдущего дня число зараженных уменьшилось на 81 случай. Наиболее позитивная динамика отмечена в ВКО – выявлено на 37 новых случаев COVID-19 меньше, сообщает Zakon.kz.⠀За прошедшие сутки зарегистрировано 1526 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 135,

в городе Алматы – 221,

в городе Шымкент – 35,

в Акмолинской области – 127,

в Актюбинской области – 37,

в Алматинской области – 103,

в Атырауской области – 21,

в ВКО – 53,

в Жамбылской области – 22,

в ЗКО – 42,

в Карагандинской области – 151,

в Костанайской области – 130,

в Кызылординской области – 27,

в Мангистауской области – 10,

в Павлодарской области – 217,

в СКО – 162,

в Туркестанской области – 33.

Всего в стране подтверждено 939 217 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2153 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан – 500,

в городе Алматы – 294,

в городе Шымкент – 21,

в Акмолинской области – 125,

в Актюбинской области – 27,

в Алматинской области – 144,

в Атырауской области – 17,

в ВКО – 176,

в Жамбылской области – 9,

в ЗКО – 5,

в Карагандинской области – 243,

в Костанайской области – 12,

в Кызылординской области – 21,

в Мангистауской области – 152,

в Павлодарской области – 251,

в СКО – 148,

в Туркестанской области – 8.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 885 975 человек .

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