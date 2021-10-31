За сутки в Казахстане выявлены 1526 заразившихся COVID-19

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Всего в стране подтверждено 939 217 случаев.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 30 октября 2021 года. Количество заражений в стране продолжает идти на спад. По сравнению со статистикой предыдущего дня число зараженных уменьшилось на 81 случай. Наиболее позитивная динамика отмечена в ВКО – выявлено на 37 новых случаев COVID-19 меньше, сообщает Zakon.kz.⠀За прошедшие сутки зарегистрировано 1526 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 939 217 случаев.Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2153 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 885 975 человек .
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