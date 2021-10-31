Почти 600 казахстанцев с КВИ находятся в тяжелом состоянии

На 31 октября лечение от КВИ продолжают получать 46 875 человек.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 31 октября 2021 года, сообщает Zakon.kz.

На 31 октября лечение от КВИ продолжают получать 46 875 человек (41 146+ и 5729 КВИ-), из них в стационарах находятся 8287 пациентов, на амбулаторном уровне – 38 588.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 599 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести – 152,• на аппарате ИВЛ – 99.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 31 октября 2021 года

29.10.2021 г. зафиксированы 134 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода и 175 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 79 624, летальных случаев – 5035, выздоровевших – 68 860.

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