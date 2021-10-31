Почему "Спутник V" все еще не признали на Западе, рассказали в России

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года.

Гинцбург заявил, что чиновники Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отказываются замечать успехи российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает Zakon.kz.

Об этом в субботу заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Прививочная кампания показала, что "Спутник V" блестяще справляется с защитой организма от широкого спектра штаммов коронавируса. Однако чиновники EMA и отчасти ВОЗ не хотят этого видеть, – заявил Гинцбург в интервью газете "Вечерняя Москва".

Кроме того, он отметил, что различия в европейских и российском законодательствах также порождают задержки в одобрении препарата.

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года. Сейчас препарат зарегистрирован в 70 странах с общим населением 4 млрд человек.

На 30 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 8 291 167 человек, вторым компонентом – 7 491 227.

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