"Красота в милосердии": Zakon.kz представляет конкурсанток

Впервые в истории проекта "Мисс Казахстан" участницам, которые не прошли отбор жюри, Zakon.kz предоставляет шанс вернуться в конкурс, чтобы побороться за титул первой красавицы страны.

Впервые в истории проекта "Мисс Казахстан" участницам, которые не прошли отбор жюри, Zakon.kz предоставляет шанс вернуться в конкурс, чтобы побороться за титул первой красавицы страны.

Жюри Zakon.kz и читатели в социальных сетях проведут отбор конкурсанток в номинации "Красота в милосердии". Это десять красавиц из разных городов Казахстана, которые участвуют в волонтерских движениях, акциях милосердия и разрабатывают собственные социальные проекты. Победительница получит второй шанс на победу в финале "Мисс Казахстан 2021".

Эльмира Узакбаева

Участница №1 – Эльмира Узакбаева из Актау.

Эльмире 18 лет. Она студентка Казахского национального педагогического университета им. Абая.

Я принимаю активное участие в социальной жизни родного города. Помогаю пожилым людям, покупаю им продукты. Участвую в озеленении родного города и акциях чистоты. Я хочу своим примером призвать молодежь совершать добрые дела и сделать свой город чище и краше.

Аружан Амантай

Участница №2 – Аружан Амантай из Тараза.

Аружан 20 лет. Она учится на третьем курсе в Astana IT University. Девушка ведет активную волонтерскую деятельность: бесплатно преподает математику детям из малообеспеченных семей.

Этим летом я проходила стажировку в Турции, где в это время в пяти курортных зонах начались пожары. На борьбу с огнем вышли все: и пожарные, и простые люди. Я решила помочь братскому народу, объявила сбор среди знакомых и подписчиков, собрала внушительную сумму денег, на которую купила пожарную экипировку. Эти вещи я отправила волонтерам, которые тушили пожары, подвергая свои жизни опасности.

Анна Лавершина

Участница №3 – Анна Лавершина из Усть-Каменогорска.

Анне 22 года. Девушка окончила Восточно-Казахстанский гуманитарный колледж им. Абая.

Я работаю педагогом по хореографии. Занимаюсь с детьми, в том числе из малообеспеченных семей, а также с детьми с ограниченными возможностями. В моих планах на будущее – открыть собственную школу танцев, где будут обучаться дети и взрослые с особыми потребностями.

Аружан Бисембай

Участница №4 – Аружан Бисембай из Уральска.

Аружан 18 лет. Она студентка Казахского национального университета искусств в Нур-Султане. Девушка уже имеет титул "Мисс Уральск". Также она стала обладательницей награды "Елбасы Медалі" Фонда Первого Президента РК.

В течение шести месяцев я выполняла различные задания по семи направлениям: волонтерство, национальное наследие, чтение книг, таланты и навыки, спорт и физическое развитие, туризм и трудовая практика. Каждое задание я выполняла с большой ответственностью и энтузиазмом, вкладывала всю душу и сердце. Благодаря своей целеустремленности я достигла поставленных целей и смогла получить заветную "Елбасы Медалі".

Диана Тюлегенова

Участница №5 – Диана Тюлегенова из Атырау.

Диане 20 лет. Она студентка финансового факультета Атырауского университета им. Досмухамедова.

В прошлом году во время пандемии я решила проявить гражданскую позицию и помочь людям. Я разносила продукты питания врачам, которые боролись за жизнь больных коронавирусом, а также пенсионерам и нуждающимся людям, лишившимся заработка.

Жадыра Алпысбаева

Участница №6 – Жадыра Алпысбаева из Караганды.

Жадыре 20 лет. Она окончила Карагандинский технический университет по специальности "Биотехнология".

Я активно проявила свою гражданскую позицию во время пандемии. В своем городе оказывала помощь нуждающимся жителям. Как волонтер разносила продукты, маски и средства первой необходимости пенсионерам и малоимущим.

Аида Кудайберген

Участница №7 – Аида Кудайберген из Туркестана.

Аиде 18 лет. Она студентка факультета "Общая медицина" Международного казахско-турецкого университета им. Ахмеда Ясави. Девушка активно занимается благотворительной деятельностью, помогая больным пожилым людям и пациентам с ограниченными возможностями в клиниках и хосписах.

Я оказываю помощь по общему уходу за пациентами, получению лечебных процедур, профилактике пролежней, гигиеническим процедурам, транспортировке пациентов и сопровождению к врачу.

Назым Магауия

Участница №8 – Назым Магауия из Нур-Султана.

Назым 21 год. Она – ментор и волонтер ЮНИСЕФ и Национальной волонтерской сети по программе Be green и Plastic Free.

Я активно занимаюсь проблемами экологии, такими как переработка пластика и защита животных. Одна из главных моих целей – добиться отказа от натурального меха и кожи, а также тестирования косметики на животных. Еще я занимаюсь сбором средств в помощь приютам. Провожу время с детьми из психоневрологического детского дома.

Наргиз Елеусизова

Участница №9 – Наргиз Елеусизова из Кокшетау.

Наргиз 22 года. В 2019 году девушка окончила медицинский колледж в Кокшетау и поступила в алматинский вуз по специальности "Информационная безопасность". Но после начала пандемии КВИ Наргиз вернулась в родной город.

В самый разгар пандемии летом 2020 года, когда в городе была нехватка кадров, я решила пойти работать медсестрой в провизорный инфекционный стационар при областной больнице. Морально было очень сложно видеть смерть пациентов, и физически тоже тяжело. Все лето мы жили в общежитии, работали без выходных, не виделись с родственниками. Многие тогда заболели, и некому было ухаживать за пациентами. За те три месяца я получила колоссальный опыт.

Томирис Жолдоспаева

Участница №10 – Томирис Жолдоспаева из Семея. Томирис 20 лет. Она студентка четвертого курса Государственного университета им. Шакарима.

Я активно занимаюсь благотворительной деятельностью: посещаю дома престарелых, детские дома. Также я работаю в дворовых клубах для детей из малоимущих семей. Организовываю и провожу для них новогодние праздники.

Zakon.kz приглашает казахстанцев выбрать самую достойную участницу в номинации "Красота в милосердии", которая примет участие в финале конкурса "Мисс Казахстан". Голосование начнется в понедельник, следите за нашим сайтом и Telegram-каналом.

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