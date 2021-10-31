Facebook запланировал привлечь в соцсети детей от 6 лет

Долгое время Facebook игнорировала аудиторию младше 13 лет.

Социальная сеть Facebook, сменившая название на Meta, собиралась расширить потребительскую базу и нарастить прибыль с помощью шестилетних пользователей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет life, долгое время Facebook игнорировал аудиторию младше 13 лет. Связано это со строгостью американских законов, из-за которых компании проще было не взаимодействовать с детьми, чем отвечать в дальнейшем перед судом по той или иной причине.

Корпорация собиралась нанять сотрудников, которые будут заниматься пересмотром полного спектра продуктов для ребят возрастом от шести до девяти лет и подростков от 10 до 12 лет, говорится в статье Daily Mail.

29 октября основатель Facebook Марк Цукерберг во время онлайн-конференции Connect объявил о смене бренда компании. Новый бренд компании – Meta.

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