Назван продукт, повышающий риск образования тромбов в 20 раз

Все страдающие атеросклерозом, варикозной болезнью и пациенты, принимающие антикоагулянты, должны исключить петрушку, базилик и шпинат из своего рациона.

Врач-иммунолог назвал продукты, которые увеличивают риск возникновения тромбов, сообщает Zakon.kz.

В эфире "Первого канала" Андрей Продеус отметил, что вероятность тромбоза возрастает у пожилых, страдающих варикозной болезнью вен, ведущих сидячий образ жизни и страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Людям из этих групп риска следует избегать употребления в пищу продуктов с повышенным содержанием витамина К, который улучшает свертываемость крови, а это может стать причиной образования тромба, – пишет РИА Новости.

Три продукта с наибольшим содержанием витамина К – это петрушка, шпинат и базилик. Причем петрушка – абсолютный чемпион: в 100 граммах содержится 20 суточных доз витамина K. А в базилике и шпинате, в свою очередь, это семь и шесть суточных доз. соответственно.

Врач Елена Малышева согласилась со своим коллегой. Она объяснила, что двадцатикратное превышение суточной дозы витамина К в петрушке представляет серьезную опасность для здоровья.

То есть риски образования тромбов в 20 раз выше, чем просто в обычной жизни, – отметила медик.

Она также подчеркнула, что все страдающие атеросклерозом, варикозной болезнью и пациенты, принимающие антикоагулянты, должны исключить петрушку, базилик и шпинат из своего рациона.

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