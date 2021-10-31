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Президент казахстанской лиги Naiza FC встретился с главой UFC в ОАЭ

Фото: Instagram /nurbekkarabala 31 октября 2021, 13:35

Нурбек Карабала опубликовал совместное фото с Даной Уайтом на своей instagram странице.

Президент казахстанской лиги Naiza Fighting Championships Нурбек Карабала посетил турнир UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ), где встретился с президентом UFC Даной Уайтом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, одной из причин поездки, помимо посещения вечера боев, станет деловая встреча Нурбека с президентом UFC Дэйной Уайтом, на которой будет обсужден вопрос перехода бойцов между лигами.

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