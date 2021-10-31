В Алматинской области на трассе загорелся грузовик с аккумуляторами

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Жертв и пострадавших в результате возгорания грузовика нет.
Ночью 30 октября на трассе в районе перевала Архарлы загорелся прицеп грузовой автомашины, сообщает Zakon.kz.
В 22:17 часов в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о возгорании прицепа грузовой автомашины на 135 км. автодороги Алматы — Оскемен. Возгорание было локализовано в 23:07 и ликвидировано в 23.30 часов силами сотрудников ДЧС Алматинской области. Жертв и пострадавших нет, - говорится в сообщении.
Предварительной причиной возгорания могло послужить самовоспламенение перевозимого груза (аккумуляторных батарей).
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