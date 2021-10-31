Пастуха подозревают в браконьерстве в Костанайской области

В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли мясо и рога сайги.

Две туши сайги изъяли у браконьера в местности Тармак Джангельдинского района, передает Zakon.kz.

28 октября сотрудники природоохранной полиции Джангельдинского района Нурбек Дуйсенбаев и Абунасыр Оспанов совместно с инспекторами "Охотзоопром" в местности Тармак в одном из крестьянских хозяйств обнаружили две разделанные туши сайги. При проведении первоначальных следственных действий полиция выяснила, что 45-летний мужчина приехал из Актюбинской области и устроился на работу пастухом, – рассказали в пресс-службе МВД РК.

Подозреваемый рассказал, что на мотоцикле выехал в степь и стал охотиться на сайгаков. В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли мясо и рога сайги.

По данному факту начато расследование по ст. 339 УК РК ("Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами").

С начала года природоохранной полицией региона выявлено 14 фактов незаконной охоты. За восемь дней оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер" стражи порядка выявили 52 административных правонарушения.

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