Внучка с мужем снимала ролики для соцсети с издевательствами над бабушкой

На кадрах пенсионерка с трудом выполняет обыденные действия под язвительные комментарии молодых людей.

Семейная пара из Челябинска снимала видео в TikTok с участием собственной бабушки, которая страдает деменцией. На кадрах пара высмеивает болезнь пожилого человека, передает Zakon.kz.

Пенсионерка с трудом выполняет обыденные действия под язвительные комментарии внучки с мужем.

Соседка молодой пары рассказала ren.tv, что пенсионерка хотела сбежать. По ее словам, бабушка блогеров пыталась вырваться из квартиры, где она проживает.

Ее еле утихомирили и загнали обратно. К тому же у нее полная деменция. Если она не дай бог выйдет, она потеряется, и неизвестно, что с ней может быть, – рассказала она.

Также соседка добавила, что у больной пенсионерки есть дочь и внучки, при этом родственники каждый день по очереди навещают ее. Однако проживает ли кто-то на постоянной основе и ухаживает ли за бабушкой, россиянка не уточнила.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить видео с издевательствами над страдающей деменцией пенсионеркой. Следователям предстоит установить, имеются ли в действиях блогеров признаки преступления по статье "Истязание".

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