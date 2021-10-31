Внучка с мужем снимала ролики для соцсети с издевательствами над бабушкой

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
На кадрах пенсионерка с трудом выполняет обыденные действия под язвительные комментарии молодых людей.
Семейная пара из Челябинска снимала видео в TikTok с участием собственной бабушки, которая страдает деменцией. На кадрах пара высмеивает болезнь пожилого человека, передает Zakon.kz.
Пенсионерка с трудом выполняет обыденные действия под язвительные комментарии внучки с мужем.
Соседка молодой пары рассказала ren.tv, что пенсионерка хотела сбежать. По ее словам, бабушка блогеров пыталась вырваться из квартиры, где она проживает.
Ее еле утихомирили и загнали обратно. К тому же у нее полная деменция. Если она не дай бог выйдет, она потеряется, и неизвестно, что с ней может быть, – рассказала она.
Также соседка добавила, что у больной пенсионерки есть дочь и внучки, при этом родственники каждый день по очереди навещают ее. Однако проживает ли кто-то на постоянной основе и ухаживает ли за бабушкой, россиянка не уточнила.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить видео с издевательствами над страдающей деменцией пенсионеркой. Следователям предстоит установить, имеются ли в действиях блогеров признаки преступления по статье "Истязание".
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!