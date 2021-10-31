Гололед, снег и метель ожидаются в Казахстане

Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 1 ноября, сообщает Zakon.kz.

Ночью и утром на западе, севере и в центре Атырауской области ожидается туман.

Ночью и утром 1-3 ноября в горных районах и на севере Жамбылской области ожидается туман. Днем 1, сутки 2-3 ноября ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юге и северо-востоке области 15-20 м/с. В Таразе ночью и утром ожидается туман.

В Актюбинской области ожидается ветер западный, на северо-востоке области порывы 15-20 м/с.

На северо-востоке Алматинской области ожидается ветер западный 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде днем ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 18 м/с.

Ночью и утром на севере и востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере и востоке области 15-20 м/с. В Нур-Султане ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области на севере ночью и утром ожидается туман.

На западе Павлодарской области ночью ожидается гололед. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Днем на северо-востоке области ветер юго-западный 15-20 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе, юге области – туман, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, западе, юге области 15-20 м/с. В Петропавловске ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

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