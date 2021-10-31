Чемпион мира по борьбе на поясах Нурдаулет Жарылгапов вернулся на родину

Победителя встречали тренеры, близкие и болельщики.

Чемпион мира по борьбе на поясах Нурдаулет Жарылгапов прилетел в Актау со своим тренером Кайратом Бурбасовым из Казани, передает Zakon.kz.

Нурдаулета Жарылгапова, известного под псевдонимом "Кара Бура", встречали ночью 31 октября тренеры, родные, близкие, друзья и болельщики. Поздравить нашего земляка с победой собралось порядка 50 человек, – пишет "Лада".

В аэропорт приехали: руководитель Управления физической культуры и спорта Канат Жумабаев, руководитель городского отдела физической культуры и спорта Болат Досов, директор ДЮСШ по дзюдо и казакша курес Кабыл Бисенкулы, президент Федерации по борьбе на поясах Жамбыл Бисенкулов и старший тренер молодежной сборной страны Айбек Имашев.

На этой неделе Жарылгапов стал победителем чемпионата мира по борьбе на поясах в тяжелом весе.

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