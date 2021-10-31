Умер создатель популярного десерта тирамису

Название десерта в переводе с итальянского языка в переносном смысле можно понять как "подбодри меня".

Бывший губернатор области Венето Лука Дзайя рассказал о том, что в городе Тревизо на севере Италии в возрасте 93 лет ушел из жизни известный ресторатор Адо Кампеол, которого называли "отцом" десерта тирамису, передает Zakon.kz.

Кампеол был владельцем ресторана Alle Beccherie, где в начале 1970-х годов и появился десерт тирамису. В состав блюда входят сыр маскарпоне, куриные яйца, сахар, кофе и печенье савоярди. По словам Кампеола, рецепт появился на свет в результате случайной ошибки его жены и шеф-повара. Однако тирамису сумел быстро завоевать популярность сначала по всей Италии, а затем и в других странах, – пишет gazeta.ru.

Название десерта в переводе с итальянского языка означает "тяни меня наверх". В переносном смысле это можно понять как "подбодри меня".

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