Еще один казахстанец вышел в четвертьфинал ЧМ по боксу в Сербии

Тольтаев является чемпионом Казахстана и серебряным призером молодежного чемпионата мира.

Казахстанец Саматали Тольтаев в 1/8 финала турнира в весовой категории до 60 кг встречался с Дуваном Зулетой из Колумбии, передает Zakon.kz.

Поединок состоялся в Белграде. 21-летний Тольтаев победил соперника раздельным решением судей (4:1).

Тольтаев является чемпионом Казахстана и серебряным призером молодежного чемпионата мира.

Ранее в четвертьфинал ЧМ вышли два казахстанца - Махмуд Сабырхан (54) и Темиртас Жусупов (48).

Из борьбы за медали выбыли Нурлан Сапарбай (свыше 92) и Бек Нурмаганбет (86).

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