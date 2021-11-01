Врач назвала "катастрофические" ошибки при лечении коронавируса

Эти ошибки могут привести к тяжелому постковидному синдрому.

По словам врача, многие люди при появлении симптомов коронавируса совершают "катастрофические" ошибки, которые могут привести к тяжелому постковидному синдрому, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала директор Центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой Людмила Лапа.

Самолечение при ковиде – это катастрофа. В этой ситуации может быть очень тяжелый постковидный синдром, – заявила Лапа.

Она посоветовала при появлении растущей температуры сразу же обращаться к врачу. По ее словам, соблюдать изоляцию и полоскать горло недостаточно. Врач почеркнула, что без должного лечения неизвестно, какая будет реакция иммунной системы дальше, как разовьется постковидный синдром.

Также Лапа напомнила о важности вакцинации в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

После вакцинации человек, во-первых, с меньшей вероятностью заболеет. А во-вторых, даже если болезнь разовьется, она будет протекать в более мягкой форме, – резюмировала она в интервью радио Sputnik.

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