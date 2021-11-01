Более 7,5 млн казахстанцев получили оба компонента вакцины от КВИ

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Первым компонентом всех имеющихся вакцин привито более 8,3 млн казахстанцев.
В Казахстане на сегодняшний день первым компонентом всех имеющихся вакцин привито более 8,3 млн человек, сообщает Zakon.kz.
По данным Министерства здравоохранения РК, на 1 ноября 2021 года в Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получили 8 300 105 человек.
Оба компонента вакцины получили 7 500 328 казахстанцев.
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