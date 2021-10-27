Главе региона подарили игровую футболку с 04 номером.

Ондасын Уразалин посетил баскетбольный матч Национальной лиги между командами "Актобе" и "Барсы Атырау".

Матч состоялся во дворце спорта "Коныс". Победу со счетом 77:58 одержал "Актобе".

"Барсы Атырау" - один из сильнейших клубов Казахстана. Они всегда занимают лидирующие позиции. Очень рады, что одержали верх. Хочу отметить, что впервые на домашней арене игра прошла во главе с новым тренером - Элен Шакировой Рафаэловной. Она легенда спорта, советского баскетбола, олимпийская чемпионка! Этот вечер примечателен еще и тем, что установлен рекорд по зрителям, нигде такое количество болельщиков не собирается, и это при том, что у нас действуют ограничения, - отметил председатель федерации баскетбола Актюбинской области Алмат Кенжегулов.

Главе региона подарили игровую футболку с 04 номером.

Баскетбольный клуб "Актобе" был создан в 2017 году. Благодаря высокому уровню профессионализма, в 2019 году БК "Актобе" стал Чемпионом Высшей лиги РК, а в 2020 году успешно дебютировал в Национальной лиге.

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