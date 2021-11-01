Михаил Ломтадзе презентовал главе государства инновационные сервисы

Основная цель преобразований – сделать жизнь людей лучше.

В ходе международного технологического форума "Digital Bridge" сооснователь и руководитель компании Kaspi.kz Михаил Ломтадзе рассказал Главе государства об инновационных сервисах, созданных в сотрудничестве с государственными органами.

За последние два года Казахстан достиг колоссальных изменений в области цифровизации. На сегодняшний день Kaspi.kz - одна из крупнейших финтех компаний в мире. И эта компания создана в Казахстане! Основная цель преобразований – сделать жизнь людей лучше. Для этого нужно улучшать качество услуг, которыми люди постоянно пользуются. Совместно с нашими коллегами из государственных органов в течение двух лет мы запускаем сервис за сервисом. Мы делаем проекты вместе с Министерством цифрового развития, Министерством финансов, Комитетом государственных доходов, Министерством труда, Министерством внутренних дел, АО "Национальные информационные технологии". И эти сервисы улучшают жизнь людей уже сегодня и сейчас, - сказал Михаил Ломтадзе на заседании комиссии при Президенте РК по вопросам внедрения цифровизации.

На выставке проектов цифровизации Михаил Ломтадзе показал главе государства, как работает сервис по регистрации автомобиля онлайн.

Уже более 7 миллионов казахстанцев, наших любимых клиентов, посещают раздел "Госуслуги" в приложении Kaspi.kz и пользуются онлайн сервисами. Например, мы сделали переоформление автомобиля полностью онлайн. Это совершенно уникальный в мире опыт. Вместе с Министерством цифровизации запускали этот сервис. Вместе с Министерством внутренних дел ускоряли. Сейчас уже каждый третий автомобиль в стране регистрируется полностью онлайн в мобильном приложении Kaspi.kz, - рассказал Ломтадзе.

Михаил Ломтадзе также отметил, что оформление социальных пособий на детей тоже полностью переходит в онлайн.

Это новый недавно запущенный сервис, разработанный совместно с Министерством труда, Министерством цифровизации и АО "Национальные информационные технологии". Родителям больше не нужно тратить время на посещение ЦОНа для предоставления бумажных документов. Достаточно подать заявление в мобильном приложении Kaspi.kz.

Теперь родители могут больше времени проводить с детьми, а не тратить время на походы в ЦОН и оформление документов, - добавил Михаил.

Михаил Ломтадзе выразил уверенность, что реализация государственных инфраструктурных проектов позволит достичь еще больших успехов в сфере цифровизации.

Я думаю, нам всем нужно признать вашу историю успеха в Казахстане и за рубежом. Я желаю вам дальнейших успехов! - подчеркнул глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем ответном слове.

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