Что изменилось в прокурорском надзоре

В частности, речь идет о проведении проверок.

Генеральный прокурор РК своим приказом от 26 октября 2021 года внес изменения в некоторые вопросы организации прокурорского надзора, сообщает Zakon.kz.

Так, в организации надзора за законностью деятельности государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, иных организаций прокурор:

анализирует состояние законности; оценивает акты и решения правительства, иных государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, а также иных организаций, независимо от формы собственности; проводит проверки соблюдения законности в деятельности государственных, местных представительных и исполнительных органов, их должностных лиц, иных организаций независимо от формы собственности; представляет интересы государства в суде по гражданским, административным делам и делам об административных правонарушениях, а также осуществляет надзор за законностью исполнительного производства; рассматривает обращения.

Проверки в деятельности государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц назначаются и проводятся прокурором для защиты прав, свобод и законных интересов:

лиц, которые в силу физических, психических и иных обстоятельств не могут самостоятельно осуществлять их защиту;

неограниченного круга лиц;

лиц, общества и государства, если это необходимо для предотвращения необратимых последствий для жизни, здоровья людей либо безопасности РК;

субъектов частного предпринимательства по фактам вмешательства в их деятельность со стороны государственных органов, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц.

Как отмечается, постановление о проведении проверки выносится Генеральным прокурором, заместителем Генерального прокурора, руководителем самостоятельного структурного подразделения Генеральной прокуратуры, прокурором области, заместителем прокурора области, прокурором района и приравненными к нему прокурорами, а также лицами, их замещающими.

В постановлении о проведении проверки указывается:

номер, дата, наименование государственного органа, фамилия, имя, отчество и должность прокурора, основания проверки;

наименование проверяемого субъекта (объекта) или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, бизнес-идентификационный номер (ИИН);

предмет (тематика) проверки с указанием проверяемого периода;

кому поручена проверка и сведения о специалистах, привлекаемых к ней;

срок проведения (начало и конец) проверки;

права и обязанности проверяемого субъекта;

подпись лица, уполномоченного подписывать постановление.

Постановление о проведении проверки, за исключением проводимых в рамках законодательства об исполнительном производстве, административных правонарушениях, до начала проверки регистрируется в уполномоченном органе в области правовой статистики и специальных учетов.

В случае, когда необходимость проверки вызвана поручениями главы государства, Генерального прокурора, а также в случаях, требующих безотлагательного выхода на проверку, регистрация постановления о проведении проверки производится в уполномоченном органе в области правовой статистики и специальных учетов в течение следующего рабочего дня после начала проверки, – указывается в документе.

Постановление о проведении проверки вручается проверяемому субъекту для ознакомления в момент прибытия на объект.

Сведения о регистрации постановления о проведении проверки в уполномоченном органе в области правовой статистики и специальных учетов предоставляются в момент прибытия на объект либо в течение следующего рабочего дня после его регистрации.

Проверка проводится только теми лицами, которые указаны в постановлении о проведении проверки. При этом состав лиц, проводящих проверку, изменяется по решению прокурора, назначившего проверку, либо лицом, его замещающим.

Проверка соблюдения законности проводится в течение не более 30 рабочих дней.

При необходимости истребования дополнительных материалов, а также в связи со значительным объемом проверки срок ее проведения в исключительных случаях продлевается по согласованию с Генеральным прокурором, его заместителем, прокурором области не более чем на тридцать рабочих дней.

Ходатайство о продлении срока проверки вносится не позднее, чем за пять рабочих дней до истечения срока проверки на рассмотрение:

Генеральному прокурору за подписью заместителя Генпрокурора, руководителя самостоятельного структурного подразделения Генеральной прокуратуры;

заместителю Генерального прокурора за подписью руководителя самостоятельного структурного подразделения Генеральной прокуратуры;

прокурору области за подписью его заместителей, руководителя структурного подразделения областной и приравненной к ней прокуратуре, прокурора района либо лиц, их замещающих.

Проверка может приостанавливаться в случаях:

назначения экспертизы – до получения заключения эксперта; необходимости получения сведений и документов от иностранных государств, государственных органов – до их получения; в случаях, препятствующих проведению проверки (болезнь лица, участвующего в проверке, форс-мажорные обстоятельства, розыск лиц, причастных к предмету проводимой проверки, совершение процессуальных действий, назначение либо проведение специальных оперативно-розыскных мероприятий, направление требований о проведении проверки или даче заключения, необходимости получения сведений и документов от учреждений и иных организаций, независимо от формы собственности) – до их устранения. Исчисление срока проведения приостановленной проверки продолжается со дня ее возобновления.

При проведении проверок:

выясняются причины и условия допущенных нарушений законности;

устанавливаются проблемы соблюдения законности (правовые и организационные) и их влияние на соблюдение прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, общества и государства;

оценивается деятельность государственных и уполномоченных органов, а также их должностных лиц, ответственных за недопущение или предотвращение нарушений.

Указывается, что независимо от тематики проверки в постановлении о ее проведении в качестве предмета указывается применение законодательства о противодействии коррупции, о профилактике правонарушений и об административных правонарушениях (если проверяемый орган или организация является субъектом профилактики правонарушений, обладает полномочиями по возбуждению дела об административном правонарушении), а также законность правовых актов государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, а также иных организаций (по тематике проверки).

Полный текст поправок можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

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