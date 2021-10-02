В Туркестане открылся "Coworking" центр

Строительство центра началось в марте 2021 года силами местных предпринимателей и при поддержке депутатов.

1 октября 2021 года по инициативе Туркестанского областного филиала партии "Nur Otan" в городском филиале состоялась церемония открытия "Coworking" центра для молодежи.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии Nur Otan Бейсен Тажибаев, аким города Туркестана Нурбол Турашбеков и молодежные активисты. Радость туркестанской молодежи разделили также самый молодой депутат Мажилиса Парламента РК Мади Ахметов и председатель молодежного крыла "Jas Otan" Нуржан Жетписбаев.

Бейсен Тажибаев, вручивший молодежи ключ от "Coworking" центра и поздравивший со знаменательным событием, подчеркнул, что в предвыборной программе партии "Nur Otan" приоритет отдан поддержке молодежи, ее обучению, профессиональному образованию.

Туркестан хорошеет с каждым днем. В городе реализуются масштабные проекты, строятся новые здания, и все это делается для вас . Уверен, что этот центр, открываемый при Туркестанском городском филиале партии "Nur Otan", станет площадкой для новых идей и инициатив, – сказал он и поблагодарил спонсоров, оказавших помощь в открытие данного объекта.

Строительство центра началось в марте 2021 года силами местных предпринимателей и при поддержке депутатов. Одновременно этот объект, расположенный рядом с парком Женис, может принять до 50-70 человек. Площадь – 100 квадратных метров. "Coworking" центр оформлен в современном стиле. Обеспечен интернет-связью. Здесь созданы условия для того, чтобы молодежь не только проводила досуг с пользой, но и всесторонне развивалась, организовывала мероприятия, направленные на реализацию инициатив партии и молодежной политики.

Аким города Туркестана Нурбол Турашбеков в своем выступлении отметил, что Туркестан – город молодежи, а потому работа по поддержке молодежной политики будет активно продолжена.

ПредседательТуркестанского областного филиала молодежного крыла "Jas Otan", депутат городского маслихата Жансерик Жуман подчеркнул, что ведущей партией страны создаются условия для включения молодежи в кадровый резерв, участия молодежных лидеров в политике, избрания в избирательные органы. Вместе с современниками он намерен вносить значимый вклад в реализацию программы "Жастар - Отанға!".

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