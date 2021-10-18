В Турции состоялось "Road show Istanbul "Welcome to Turkistan-2021"

Мероприятие прошло в Стамбуле.

18 октября текущего года в городе Стамбул завершилось мероприятие "Road show Istanbul "Welcome to Turkistan-2021", организованное Управлением туризма Туркестанской области и информационным центром "Turkıstan Tourısm Center".

Цель организации мероприятия – Туркестан - это духовная столица тюркского мира и необходимо расширение деловых связей с городом Стамбул, двустороннего сотрудничества в сфере туристской индустрией двух стран, презентация проекта" Современный Шелковый путь " и пропаганда туристских продуктов между двумя странами.

В мероприятии приняли участие представитель Совета тюркоязычных стран, представитель Ассоциации туристических агентств Турции (TURSAB), казахское консульство, туроператоры в сфере туризма Турции и местные средства массовой информации.

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