Шукеев: Сфера туризма развивается по трем направлениям

Информация о туристических объектах города Туркестана внесена в самый крупный в мире портал путешественников.

В Туркестанской области сфера туризма активно развивается по трем направлениям: историко-познавательный, лечебно-оздоровительный и экологический. До конца года будет реализовано 38 туристических инвестиционных проектов.

Ожидается, что в результате будет создано 1050 новых рабочих мест. Об этом на очередной одиннадцатой сессии маслихата Туркестанской области сообщил аким области Умирзак Шукеев. Глава региона, отчитавшийся о выполнении возложенных на него функций и задач, поделился значимыми планами в этом направлении.

Информация о туристических объектах города Туркестана внесена в самый крупный в мире портал путешественников. С целью увеличения численности профессиональных гидов, которые будут знакомить гостей с туристическими объектами области, подготовлено 50 гидов-экскурсоводов.

Увеличивается количество туристов, прибывающих в город Туркестан. С начала года город посетили 1,1 млн человек, что по сравнению с прошлым годов в 5,6 раза больше.Для повышения туристического потенциала города Туркестана будет построена высокоскоростная железнодорожная магистраль "Туркестан-Шымкент-Ташкент". Кроме того, с целью создания пляжных зон отдыха на территории города Туркестана оборудуется искусственное озеро, строится гребной канал, туристско-рекреационная зона. Завершить строительство объектов планируется в следующем году. С целью развития горно-лыжного туризма в Толебийском районе будет построен "туристско-рекреационный центр Каскасу". На сегодня ведутся работы по проведению инженерной инфраструктуры. Реализация данного проекта позволит повысить туристический потенциал нашей области, создать дополнительные рабочие места, - отметил аким области в своем выступлении.

В ближайшие 5 лет планируется увеличить количество туристов, прибывающих в область, до 2,5 млн. человек. С целью подготовки высококачественных специалистов для сферы туризма в Международном университете туризма и гостеприимства обучаются около двух тысяч молодых людей. Студенты университета получат два диплома международного образца. Это даст им возможность работать по своей специальности в любой точке мира.

Туркестанская область — это своего рода музей под открытым небом, богатый на исторические и культурные памятники. На территории области имеется 1663 памятников истории и культуры (1 международного значения — мавзолей А. Ясави, 31 республиканского, 421 - местного значения, 1210 включены в предварительный список).

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