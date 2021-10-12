В Жетысайском районе обновляются водопроводные трубы

Ход работ на личном контроле акима акима Жетысайского района Мурата Кадырбека.

В населенных пунктах, сельских округах Жетысайского района обновляются водопроводные трубы, полностью заменяются изношенные сети. С целью улучшения качества питьевой воды сдан в эксплуатацию "Абайская групповая водопроводная система".

С данной целью для жителей города Жетысая, который ежегодно потребляет в среднем 3,5 млн кубометров воды, заново проводятся около 200 километров водопроводных труб. На эти цели в этом году в республиканском бюджете предусмотрено 690 млн тенге. Ход работ на личном контроле акима акима Жетысайского района Мурата Кадырбека.

Строительные работы подрядная организация - ТОО "СтройЖолСервис" планирует завершить за 14 месяцев. По словам представителя компании Нурлана Ескулова, в рамках проекта для решения проблемы дефицита питьевой воды, которая возникает у жетысайцев в летний период, оборудованы 2 резервуара вместимостью 2600 кубометров воды, для улучшения качества воды в полиэтиленовых трубах устанавливаются фильтры.

С учетом расчетной мощности будут запущены подстанция и 2 водоподъемные станции. На строительстве задействовано 6 рабочих групп. Большая часть работников - местные жители.

Около 30 тысяч жителей Жетысайского района обеспечивает питьевой водой организация "Жетісай су". Из 9 скважин работают 7, 1 резервуар вместимостью 1000 кубометров воды, 3 водонапорные башни. Из 113 населенных пунктов 103 обеспечены централизованным водоснабжением. В санитарных зонах - более 80 скважин.

В городе Жетысае заново проведено около 200 километров водопроводных труб, в 2023 году жители города полностью будут подключены к "Абайской групповой водопроводной системе".

Таким образом, жетысайцы полностью избавятся от дефицита воды. Наряду с этим, на текущий ремонт водопроводных сетей из местного бюджета выделено 109 млн 921 тыс тенге, областной бюджета - на строительство водопроводных сетей в сельском округе Макталы 312 млн 205 тыс тенге, на строительство водопроводных систем в селах Жылы су, Мырзашокы, Байконыс, Бакконыс и Аль-Фараби, присоединяемых к Жетысайскому групповому водопроводу, из республиканского бюджета выделено 156 млн тенге.

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