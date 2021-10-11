Туркестанская область готова работать с бизнесменами Германии

В перспективе планируем принимать 5 миллионов туристов в год - Аюпов.

Заместитель акима Туркестанской области Рашид Аюпов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Федеративной Республики Германии в Республике Казахстан Моникой Ивесрен.

На встрече были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, возобновляемых источников энергии и переработки отходов, высоких технологий, а также развития туризма в регионе..

Планируем развивать город Туркестан до 2050 года. Надеемся, что город станет небольшим, историческим и туристическим центром. В перспективе планируем принимать 5 миллионов туристов в год. В Туркестанской области реализованы совместные инвестиционные проекты с Германией и в будущем планируем провести переговоры с представителями внешнеторговой палаты Германии и запустить инвестиционные проекты в сфере высоких технологий, - сказал Рашид Аюпов.

В завершение встречи заместитель акима области ознакомил высокого гостя с инвестиционными возможностями Туркестанской области и пригласил предпринимателей Германии к совместной работе.

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