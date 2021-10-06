В "Продовольственном поясе" Туркестана начат сбор второго урожая

Эффективная технология, в зависимости от вида культуры, не только снижает расход водопроводной воды, но и повышает урожайность в 2-3 раза.

Из посеянной на 259 га силосной кукурузы в "Продовольственном поясе" Туркестана планируется получить 250 ц/га сельхозпродукции. Сегодня под личным контролем заместителя акима области Улана Тажибаева начата уборка второго урожая ТОО "Түркістан Агро ХХІ", выращенной по технологии дождевального орошения.

Собранный объем кормовых обеспечит с запасом инвестиционный проект "Молочно-товарная ферма на 1 200 голов", строящийся по итальянской технологии, стоимостью 6 млрд тенге. Проект разработана итальянской компанией "Rota Guido".

Первоначальный каркас объекта уже заложен. Внутри бетонируется, полностью завершена инфраструктурная работа. Необходимое оборудование будет поставляться из Германии. Дойные коровы голштинской породы, дающие 30 литров молока в сутки, завозятся из Голландии. Проект планируется запустить в феврале 2022 года. В результате на постоянной основе будет создано 60 новых рабочих мест, что внесет свой вклад в увеличение объемов производства молока в области.

2,5 года назад мы объединили частные хозяйства, присоединили их с инвесторами и приступили к организации крупных хозяйств. Проект реализуется по трем направлениям. Путем объединения личных и подсобных хозяйств предусмотрено их техническое обеспечение и повышение продуктивности в 2-3 раза. В год получают они несколько сельхозпродукции, готовят корма для животных. Технология дождевального орошения экономит до 30% поливной воды. Этот опыт мы распространяем по всей области, - сказал заместитель акима области Улан Тажибаев.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана отметил, что главная задача отрасли сельского хозяйства-полное обеспечение страны основными продуктами питания. С точки зрения климатического расположения Туркестанской области, имеющейся рабочей силы, богатое сельское хозяйство - регион является наиболее благоприятным в Казахстане.

В рамках "Комплексного плана социально-экономического развития Туркестанской области на 2021-2025 годы" реализуется проект по созданию продовольственного пояса вокруг города Туркестан на 11 тыс. га. Основным направлением является получение двух-трех урожаев с одного поля с применением современных водосберегающих технологий, повышение производительности труда в разы. На сегодняшний день в продовольственном поясе на 2 тыс. га установлено 44 единицы новых технологических дождевальных и барабанных оросительных установок. До конца года дополнительно будут внедрены системы дождевания на 1 тыс. га.

Эффективная технология, в зависимости от вида культуры, не только снижает расход водопроводной воды, но и повышает урожайность в 2-3 раза. В частности, в 2019 г. ТОО "Түркістан Агро ХХІ" объединило 108 крестьянских хозяйств, площадью 1 210 га, установило 18 единиц дождевальных оросительных машин компании "T-L" США на площади 733 га и приобретено 26 единиц современной сельскохозяйственной техники.

В текущем году на площади 1 113 га посеяны кормовые культуры люцерна – 350 га, кукуруза – 300 га и озимая пшеница - 463 га, озимая пшеница-543 тн (10,2 ц/га), люцерна-640 тн (10,8 ц/га), кукуруза-4 000 тн (130,3 ц/га).

Кроме того, стоимость ТОО "TURKISTAN FRUIT" составляет 3,5 млрд. тенге. Особо стоит отметить проект "Посадка сливы на 400 га". В прошлом году АО "СПК "Туркестан" и АО "DALA FRUIT. KZ" создали совместное предприятие ТОО "TURKISTAN FRUIT", оформлен земельный участок площадью 400 га, свободный от территории аэропорта г. Туркестан. Из Турции приобретено и высажено 220 тысяч штук саженцев 7 видов слив (Formosa, Santa Rosa, Papaz, Can, Climax, Red Heart). Урожайность составляет 40-50 тн с гектара. По израильской технологии установлена насосная станция, проведена система подземного капельного орошения.

Также оказывается соответствующая поддержка со стороны государства в реализации проекта. Из местного бюджета предусмотрено 1,9 млрд. тенге и выделено 1,3 млрд. тенге финансовых средств. На выделенные средства проложено 11 км труб от Туркестанского магистрального канала, прорыто 21 штук вертикальных дренажных скважин, построено 7 единиц водозаборных резервуаров. К объекту подведено 16,2 км линий электропередач. АО "Аграрная кредитная корпорация" выделила 2,2 млрд. тенге кредитных средств.

Преимуществом данного проекта является то, что до получения урожая сливы на второй урожай было засеяно 150 га бахчевых культур (100 га дыни, 50 га арбузов), на сегодняшний день собрано 4 тыс. тонн. Продукция экспортировалась в регионы республики и на рынок Российской Федерации.

Кроме того, на данной территории в 2022 году планируется строительство плодоовощохранилища вместимостью 40 тыс. тонн. Вместе с тем, в период с 2022 по 2023 годы планируется построить современный тепличный комплекс площадью 100 га, а стоимость проекта составит 107 500,0 млн.тенге и высадить 150 га абрикосового сада на 150 га, стоимость проекта - 1 420,0 млн.тенге.

В результате работы по диверсификации общей пашни в Туркестанской области (кормовые культуры увеличились на 2,6 тыс. га и составили 215,4 тыс. га) в результате заготовлено 4,1 млн тонн для скота. Это обеспечит 106,0% потребности поголовья в области (в том числе: люцерна-2,0 млн.тн, солома-195,1 тыс.тн, сенаж-103,2 тыс.тн, сено-1,4 млн.тн, силос-48,7, пая - 100,9 тыс.тн., приобретено 245,5 тыс. тн.).

До конца года будет заготовлено более 20% кормов. Кроме того, заключены межрайонные меморандумы об использовании пастбищных угодий лесного фонда Келесского, Сарыагашского, Жетысайского, Мактаральского, Толебийского Шардаринского, Отрарского районов и пастбищ государственного национального природного парка "Сайрам-Угам" (579,4 тыс. га пастбищ на 581 агроформирование, сенокошение 33 агроформированиям предоставлено 2,3 тыс. га сенокосных земель).

В области насчитывается около 69,2 тыс. агроформирований, 33% по республике. В них трудятся около 180 тысяч человек. Для интенсивного повышения производительности труда в области ведется работа по эффективному использованию сельскохозяйственных угодий, внедрению передовых технологий в производство. С 2019 года в регионе широко реализуется проект "получение 2-3 урожая в год с одного поля". В 2020 г. реализовано 1999 проектов (5,2 тыс. га), дополнительно произведено продукции на сумму 18,4 млрд. тенге, т. е. в 2 - 2,5 раза больше, чем с 1 гектара.

В текущем году реализовано 2878 проектов на 8,9 тыс. га. В настоящее время собрано 230 тыс. тн. овощной продукции, работы продолжаются(1-я продукция составила 164 тыс. тн., 2-я 60,3 тыс. тн.).

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