Байдибекский предприниматель подарил детям из 40 семей учебные принадлежности

Индивидуальный предприниматель Марат Таттибаев родился и вырос в сельском округе Борлысай и сейчас проживает в Алматы.

Предприниматель Марат Таттибаев, уроженец Байдибекского района Туркестанской области, подарил школьные принадлежности и учебные пособия для детей из 40 многодетных и малообеспеченных семей, обучающихся в общей средней школе Борлысай населенного пункта Кошкарата.

Организатор благого дела- общественный благотворительный фонд "Кошкарата Береке" Борлысайского сельского округа. Индивидуальный предприниматель Марат Таттибаев родился и вырос в сельском округе Борлысай и сейчас проживает в Алматы. И для него стало доброй традицией оказывать благотворительную помощь своим землякам.

Ежегодно он оказывает спонсорскую помощь и поддержку многодетным и малообеспеченным семьям в своем родном Борлысайском сельском округе.

Несмотря на то, что он давно переехал из малой родины, регулярно вносит свой вклад и в развитие родного сельского округа, чему безгранично благодарны ему земляки.

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