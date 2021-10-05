Умирзак Шукеев проинспектировал работу по благоустройству Туркестана

Шукеев призвал общественность соблюдать чистоту.

Создание зеленого пояса, улучшение экологической ситуации в центре Туркестанской области, на сегодня стало одним из основных приоритетов региона.

А главный признак развитых стран – это чистота и стабильность общественного порядка. Так, аким Туркестанской области Умирзак Шукеев призвал общественность, ответственных за эту сферу представителей соблюдать чистоту. Глава региона проинспектировал работы по благоустройству и озеленению, которые сейчас активно ведутся в Туркестане.

Для сохранения необходимого облика Туркестана санитарная очистка на основных улицах областного центра проводится круглосуточно. Специалисты данных служб работают не покладая рук. В работе задействовано около 200 сотрудников и 40 единиц техники ответственного учреждения. Они очищают более 80 улиц механически и вручную. Работа в этом направлении находится на постоянном контроле со стороны ответственных лиц.

В целом в городе Туркестан ведется кропотливая работа по озеленению и расширению улиц и мест отдыха. Областной центр благоустроен по 32 секторам. На сегодня под контролем руководителей районов, городов и управлений на территории города высажено 250 тысяч саженцев деревьев и кустарников таких как шелковица, абрикос писсарский, тополь, можжевельник, липа, сосна, катальпа, каштан.

Также проложено 1 млн кв. м газона, установлено 300 тыс. км оросительных систем. По городу прорыто более 100 скважин, введены в эксплуатацию аллеи и скверы.

Кроме того, по программе "Зеленый пояс " на площади 13,5 тыс. га высажено более 21 млн саженцев.

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