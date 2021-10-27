98,6% жителей Туркестанской области прошли перепись населения

По окончании переписи до 8 ноября будут проводиться повторные контрольные работы.

На сегодняшний день численность населения, прошедшего перепись по области - 2 033 257 (98,6%). Из них, онлайн – перепись прошли 943 934 человека, оффлайн – 1 089 323 человека.

Об этом сообщил заместитель акима Туркестанской области Арман Сабитов.

С 1 по 30 октября проводится традиционным способом, с использованием планшетов среди населения, не прошедшего перепись в онлайн режиме с массовыми посещениями интервьюеров. В этих работах задействовано 350 инструкторов-наблюдателей и 2 385 интервьюеров. Согласно данным статистики, по состоянию на 1 августа численность населения города Туркестан составила 186 тыс. человек, в настоящее время в результате массового посещения собеседников численность населения превысила 220 тыс. человек. Статистические данные, полученные в ходе переписи населения, являются основой для более объективного формирования бюджетов всех уровней и позволяют качественно планировать социально-экономическое развитие области, потребности объектов жилья, образования (школы, детские сады), здравоохранения, инженерной инфраструктуры, - сказал Арман Сабитович.

Кроме того, присутствовавший на брифинге руководитель департамента Национального бюро статистики по Туркестанской области Баглан Каргулов сообщил, что перепись населения завершится 30 октября текущего года.

По окончании переписи до 8 ноября будут проводиться повторные контрольные работы. Позже будет сделано общее заявление по сведениям, собранным со всех регионов, - сказал Баглан Абайбекович.

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