В Туркестане проведут рейд по стабилизации цен на продукты питания

В городе имеется 13 социальных магазинов.

На аппаратном совещании под председательством акима области Умирзака Шукеева было доложено о мерах по предотвращению и стабилизации роста цен на социально значимые продукты питания.

За последние два месяца динамика цен снизилась на 0,5 процента. Вопрос находится на непосредственном контроле главы региона. В целях стабилизации цен в ближайшие дни на всех рынках будет проведен мониторинг. Также активизирована работа по недопущению повышения надбавок более чем на 10% и законности прибывающих товаров.

В целях недопущения в области необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары заключено 1098 меморандумов с крупными торговыми центрами, магазинами и универсальными рынками.

Как сообщил на аппаратном заседании руководитель Управления предпринимательства и торговли Туркестанской области Нурбахыт Иманкулов, акиматом области в рамках "оборотной схемы" в целях стабилизации цен на социально значимые продукты питания в общей сложности израсходовано 570 млн.тенге. В том числе выданы займы учреждениям ТОО Magnum Cash&Carry, ТОО "Али Сауда", "Ғажайып-П". В данных торговых центрах товары реализуются по ценам ниже рыночных на 10-15%. На сегодняшний день в стабилизационном фонде имеются 5865,2 тонны продовольственных товар на сумму 573,7 млн.тенге (мука, рис, макароны, картофель, лук, морковь, соль, масло подсолнечное).

Также было отмечено, что аграрии продают свою продукцию через посредников по заниженым ценам. А покупатели искусственно завышают цены на продукты питания. В этой связи, построенный в Туркестане оптово-распределительный центр, позволит стабилизировать цены и обеспечить продовольственную безопасность на Эко-рынке. Новый центр стал действенным механизмом для стабилизации цен на социально значимые товары по региону, он также выполнил функции оптово-торгового центра.

В городе Туркестан имеется 13 социальных магазинов. С августа в пяти торговых точках областного центра открыты социальные "полки", где товары реализуются по фиксированной цене, т.е. ниже рыночной. Для недопущения необоснованного увеличения пороговых розничных цен на СЗПТ акиматом области в г. Туркестан выдано 45 предписаний, оштрафованы 3 субъекта предпринимательства. Работы продолжаются.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!