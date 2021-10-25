В Келесском районе крестьянам передали в аренду более 6 тысяч гектаров земли

По результатам инвентаризации будут внесены предложения в акимат района по эффективному использованию свободных земельных участков.

В Келесском районе активизирована работа по соблюдению законности землепользования и инвентаризации пустующих земель.

Данные работы проведены на территории сельских округов Жузимди, Ошакты, Актобе, Бирлик и Биртилек. Сегодня инвентаризация продолжается на территории сельского округа Кошкарата.

В ходе инвентаризации в указанных сельских округах выявлены свободные земельные участки. В том числе выяснилось, что несколько крестьян пользуются землей, не имея государственных актов и решений. По результатам инвентаризации будут внесены предложения в акимат района по эффективному использованию свободных земельных участков.

В целом вопрос целевого использования земель находится на контроле. На основании постановления акимата Келесского района созданы условия для крестьян и фермеров. В частности, проведены три конкурса по предоставлению им права возмездного землепользования (аренды) для ввода в оборот 151 земельного участка сельскохозяйственного назначения.

В результате проведенных конкурсов физическим и юридическим лицам предоставлено более 6 тыс. га земельных участков. Там предприниматели производят сельскохозяйственную продукцию и вносят вклад в экономику региона.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!