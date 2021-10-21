В Шардаринском районе наблюдается рост производительности в сельском хозяйстве

В районе посеяно 977 гектаров рисовых, собрать планируется около 7000 тонн.

В ходе рабочих поездок по районам глава региона Умирзак Шукеев поручил местным руководителям отдавать приоритет сельскому хозяйству и провести уборочную кампанию в соответствии с намеченным планом. Сегодня в районах региона работа в этом направлении систематизирована и дает хорошие результаты.

С начала 2021 года объем валовой продукции сельского хозяйства в Шардаринском районе Туркестанской области составил 30794,9 млн. тенге. В том числе продукция животноводства составила 6918,8 млн.тенге, объем продукции растениеводства увеличилась и составила 23 317,8 млн. тенге.

В этом году в районе посеяно 59300 га сельскохозяйственных культур, в том числе 11310 га высажены бахчевые, получено 287743 тонн продукции. Урожайность с гектара составила 254,3 центнера, по сравнению с прошлым годом бахчевых культур произведено на 24748,0 тонн больше. Хлопка-сырца посеяно 12192 га, планируется собрать 32929 тонн. В связи с благоприятными погодными условиями на сегодня собрано 85% хлопка, это почти 27805 тонн. Урожайность с гектара увеличилась на 27,0 центнеров (по сравнению с прошлым годом - 22,0 ц/га).

В районе посеяно 977 гектаров рисовых, собрать планируется около 7000 тонн. На сегодняшний день аграрии уже собрали около 96,0% продукции. Урожайность с гектара увеличилась в среднем на 71,5%. Что касается зерновых культур, то с 1293 га пшеницы собрано 3,278 тыс.тонн, 1413 га ячменя – 3,742 тыс.тонн, 250 га картофеля – 4,575 тыс.тонн, 691 га овощей – 22,215 тыс.тонн, 11310 га бахчевых – 287,843 тыс.тонн, 2561 га зерновой кукурузы – 10,0 тыс.тонн, 6069 га силосной кукурузы – 127,403 тонн, урожайность с 545 га маша составила 306,0 тонн продукции. Кроме того, заготовлено 340,0 тыс.тонн кормов из 21966 га клевера, полевой травы и соломы.

Для эффективного проведения осенней уборочной кампании в этом году акимом района был создан районный штаб по уборке урожая. В состав штаба вошли представители государственных органов и сельские акимы. В целях обеспечения горюче-смазочными материалами для проведения уборочных и осенних полевых работ был сформирован список крестьян. Стоит отметить, что в этом году для проведения осенних полевых работ объем отпускаемых в регион горюче-смазочных материалов составил 4030 тонн, которые поставляются крестьянским хозяйствам через ТОО "Казроснефть", ТОО "Майсс" и ТОО "Нурасу Юг".

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