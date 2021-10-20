В Келесе и Мактаарале прошла ярмарка государственных услуг

Даны необходимые консультации по повышению эффективности оказания и качеству государственных услуг, в том числе в электронном виде.

В целях повышения качества оказания государственных услуг в Келесском районе Туркестанской области в онлайн формате прошла ярмарка государственных услуг.

Данное мероприятие проведено по инициативе департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Туркестанской области. В рамках мероприятия проведена широкомасштабная разъяснительная работа с населением по расширению возможностей оказания онлайн-услуг, в том числе по получению государственных услуг через портал "Электронного правительства".

На ярмарке консультацию давали квалифицированные специалисты местных и территориальных органов, оказывающих государственные услуги по образовательным программам, спорту, занятости и социальной сфере.

В ходе прямого эфира людям разъясняли порядок получения госуслуг, жители получили необходимую консультативно-методическую помощь.

Аналогичная ярмарка прошла и в Мактааральском районе. Ярмарка государственных услуг была проведена в сферах развития человеческого потенциала, физической культуры и спорта, экономики и финансов, занятости и социальных программ в прямом эфире, в онлайн формате. На ярмарке были проанализированы пути снижения административных барьеров, обеспечивающих соблюдение прав, свобод и законных интересов населения при оказании государственных услуг.

Даны необходимые консультации по повышению эффективности оказания и качеству государственных услуг, в том числе в электронном виде.

Специалисты ответили на поступившие вопросы, узнали возможности и доступность получения государственных услуг без лишней бюрократии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!