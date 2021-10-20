Умирзак Шукеев посетил строительные площадки

Строительные работы ведутся в соответствии с графиком.

В Туркестане ведется строительство ледового катка соответствующего мировым стандартам и вместимостью до 1200 человек. Ледовая арена, расположенная на двух гектарах, будет сдана в эксплуатацию в следующем году.

Строительные работы, начатые под непосредственным контролем акима области Умирзака Шукеева, ведутся в соответствии с графиком.

Общая площадь современного комплекса составляет более 5 тыс. м2. Ознакомившись с ходом строительства, глава региона встретился с подрядчиками и дал им конкретные поручения.

Основные строительные работы международного гребного канала должны быть завершены до конца года, - отметил аким области Умирзак Естаевич, ознакомившись с ходом строительных работ.

Олимпийский водный комплекс, не имеющий аналогов в стране, расположен на площади 80 гектаров.

В спортивном комплексе, который будет способствовать развитию таких популярных видов водного и пляжного спорта, как сапбординг, водные лыжи, флайбординг, вейксерфинг, канополо, драгонбот, пляжный футбол, волейбол, гандбол, теннис, регби, разместятся офисы, гостиницы, торговые центры, кафе, спортивные и игровые площадки, аквапарк, детские аттракционы и многие другие объекты. Сегодня здесь ведутся работы по укладке и уплотнению грунта.

В Туркестане также строится футбольная академия "TURAN". Инфраструктура футбольной академии, строительство которой началось на 20 гектарах, соответствует мировым стандартам. Здесь для спортсменов созданы условия. В новом комплексе 11 больших и мини-футбольных полей, соответствующих европейскому стандарту, искусственное покрытие, полная система полива и дренажа.

Помимо этого, в областном центре строится конноспортивный комплекс. Комплекс, расположенный на площади 35 гектаров, будет включать поло-клуб, манеж, площадку для стендовой стрельбы, площадку для стрельбы из лука, мост через канал и зону для верховой езды. Глава области также посетил Экобазар, который откроется в ближайшие дни. Там глава региона ознакомился с ходом работ по подведению инфраструктуры.

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