Карту туристификации утвердили в Казахстане

В Карту туристификации вошло 68 туристских территорий республиканского и регионального уровня.

Министр культуры и спорта Республики Казахстан своим приказом от 27 октября 2021 года утвердил карту туристификации, сообщает Zakon.kz.

В Карту туристификации вошло 68 туристских территорий республиканского и регионального уровня.

Среди них:

Щучинско-Боровская курортная зона Акмолинской области; побережье озера Алаколь; горный курорт-отель Oi-Qaragai Lesnaya Skazka; государственный национальный природный парк "Шарын" Алматинской области; побережье озера Балхаш; побережье Каспийского моря; город Туркестан; лотосовые поля Атырауской области; мавзолей Айша биби; караванные тропы Мангистауской области и др.

Приказ вводится в действие с 9 ноября 2021 года.

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