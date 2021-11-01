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Карту туристификации утвердили в Казахстане

Фото: zakon.kz 1 ноября 2021, 14:58

В Карту туристификации вошло 68 туристских территорий республиканского и регионального уровня.

Министр культуры и спорта Республики Казахстан своим приказом от 27 октября 2021 года утвердил карту туристификации, сообщает Zakon.kz.

В Карту туристификации вошло 68 туристских территорий республиканского и регионального уровня.

Среди них:

  1. Щучинско-Боровская курортная зона Акмолинской области;
  2. побережье озера Алаколь;
  3. горный курорт-отель Oi-Qaragai Lesnaya Skazka;
  4. государственный национальный природный парк "Шарын" Алматинской области;
  5. побережье озера Балхаш;
  6. побережье Каспийского моря;
  7. город Туркестан;
  8. лотосовые поля Атырауской области;
  9. мавзолей Айша биби;
  10. караванные тропы Мангистауской области и др.

Приказ вводится в действие с 9 ноября 2021 года.

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