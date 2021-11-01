Карту туристификации утвердили в Казахстане

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В Карту туристификации вошло 68 туристских территорий республиканского и регионального уровня.
Министр культуры и спорта Республики Казахстан своим приказом от 27 октября 2021 года утвердил карту туристификации, сообщает Zakon.kz.
В Карту туристификации вошло 68 туристских территорий республиканского и регионального уровня.
Среди них:
Приказ вводится в действие с 9 ноября 2021 года.
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