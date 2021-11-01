Тунисский футболист забил самый дальний гол в Чемпионате Франции

Вахби Захри забил мяч ударом с 68 метров.

Нападающий "Сент-Этьена" Вахби Захри установил рекорд французской Лиги 1, забив мяч ударом с 68 метров, сообщает Zakon.kz.

Данный рекорд игрок сборной Туниса Захри установил в матче 12-го тура Чемпионата Франции с "Метцем" – 1:1, забив гол ударом со своей половины поля.

Тунисский форвард подхватил мяч в своей штрафной, пробежал несколько метров и пробил "парашютом". В результате мяч опустился в воротах за спиной у вратаря соперника. Как передает Opta, это новый рекорд Лиги 1. Гол был забит с 68 метров, раньше никто не забивал с такого расстояния.

В итоге гол Хазри принес его команде ничью, к тому моменту "Сент-Этьен" уступал со счетом 0:1.

Куандык Шынасилов

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