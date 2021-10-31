В Алматы прошел праздник "Мавлид"

«Мавлид» - один из значимых дней исламского календаря, выражение радости по случаю рождения Пророка Мухаммада.

Во Дворце Республики города Алматы прошел праздничный духовный вечер "Мавлид", сообщает Zakon.kz.

"Мавлид" - один из значимых дней исламского календаря, выражение радости по случаю рождения благословенного Пророка Мухаммада (ﷺ).

Организатором данного мероприятия является Центральная мечеть Алматы при Духовном управлении мусульман Казахстана. В нем приняли участие представители интеллигенции, аксакалы, прихожане мечетей, имамы и другие служители мечетей.

Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы и руководитель Управления по делам религий города Алматы Нурлан Кикымов выступили с приветственным словом и поздравили мусульман с праздником "Мавлид".

Поэт, композитор Жакен Омаров воспел жизнь Пророка (ﷺ). В предыдущих аналогичных вечерах воспевалось детство Пророка, затем пророчество, переселение, потом в песенной форме рассказывалось о первых годах хиджры (переселение мусульманской общины под руководством Пророка Мухаммада из Мекки в Медину, произошедшее в 622 году) и битве при Бадре.

В этом году воспевались события третьего года хиджры, битва при Ухуде и мученичество хазрата Хамзы.

Исполнителями были Айдар Турганбек, Ердос Канаев, Сержанали Алибек, Ерген Айтымбетов, Райым Уайс, Жигер Ауыпбаев, Ерсейт Омеш.

Ведущий вечера – Арман Габдуллин.

Артисты Казахского государственного театра для детей и юношества имени Г. Мусрепова поставили спектакли о вере и борьбе с эго, где рассказывалось о высокой истинной духовности, избегании проступков, выборе настоящих верных друзей, о роли родителей в воспитании детей и многом другом.

Кроме того, молодые люди читали стихи и монологи о Пророке.

В завершение праздничного вечера многодетным матерям были вручены финансовые средства, вырученные от продажи билетов, а молодому человеку с ограниченными возможностями - сертификат на умру.

Праздник "Мавлид" прошел также и в других мечетях Алматы, в том числе в Центральной.

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