В Нур-Султане наградили гвардейцев, задержавших опасного преступника

Он был вооружен, чтобы его обезвредить, военнослужащие были вынуждены применить приемы рукопашного боя.

Приказом Министра внутренних дел военнослужащие воинской части 5573 Национальной гвардии были награждены медалью "Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін" ("За внесенный вклад в обеспечение правопорядка") за задержание особо опасного преступника, находившегося в международном розыске, сообщает Zakon.kz.

Награду от имени главы ведомства торжественно вручил заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майор Алибек Сералиев.

23 октября 2021 года, во время несения службы по охране общественного порядка в столичных парках районов "Алматы" и "Байконур", дежурным по войсковым нарядам лейтенантом Айбеком Слямхановым была принята ориентировка от сотрудников полиции для задержания гражданина А., 1992 г.р., находящегося в международном розыске. Гражданин, по их информации, скрывался от оперативной группы в Президентском парке города Нур-Султан и имел при себе оружие. Ориентировку офицер передал начальнику патрульной группы сержанту Бекжану Даулетбай и ближайшим войсковым нарядам. пресс-служба Национальной гвардии РК

Около 16:30 войсковой наряд в составе начальника – рядового Мираса Мухтар и патрульных Ерсұлтана Ақжол и Жандоса Кенбай заметил подходящего под описание человека. Увидев военнослужащих, тот бросился бежать. Гвардейцы задержали его, используя приемы рукопашного боя.

Задержанный находился в международном розыске с июля текущего года по следующим статьям УК РК – 99 "Убийство" и 287 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

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