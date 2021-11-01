Ваш ДГД: как определить таможенную стоимость товара

Таможенная стоимость определяется декларантом, но контролируется таможенными органами.

О таможенной стоимости товара и методах определения стоимости сегодня в рубрике "Ваш ДГД" рассказывает руководитель отдела таможенной стоимости ДГД по городу Алматы Мадияр Турсыналиев, передает Zakon.kz.

Таможенная стоимость – это стоимость товара, определяемая в целях исчисления таможенных платежей.

Таможенная стоимость товара состоит из фактической цены товара, а также расходов, понесенных участниками ВЭД до границы ЕАЭС.

Таможенная стоимость определяется декларантом, однако правильность определения контролируется таможенными органами.

Таможенная стоимость товаров не определяется при их помещении под таможенную процедуру таможенного транзита, таможенную процедуру таможенного склада, таможенную процедуру уничтожения, таможенную процедуру отказа в пользу государства или специальную таможенную процедуру.

Таможенная стоимость товаров в Республике Казахстан определяется в национальной валюте РК. В случае, если при определении таможенной стоимости товаров требуется произвести пересчет иностранной валюты в национальную, такой пересчет производится по рыночному курсу обмена валют.

Меры определения таможенной стоимости

Применяются шесть методов:

1. Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами;

2. Метод стоимости сделки с идентичными товарами;

3. Метод стоимости сделки с однородными товарами

4. Метод вычитания;

5. Метод сложения;

6. Резервный метод.

В практике часто применяются метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами и резервный метод.

При определении таможенной стоимости по первому методу у участников ВЭД должны быть все необходимые документы, подтверждающие таможенную стоимость, такие, как контракт, упаковочный лист, инвойс, оплата за товар, экспортная декларация, бухгалтерские документы и так далее.

Часто применяется резервный метод, так как он включает в себя все вышеназванные методы и позволяет проявлять гибкость.

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