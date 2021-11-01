Запрыгивали на чужие авто – драка с поножовщиной произошла в Алматы

Инцидент произошел в микрорайоне Акбулак.

Вооруженные ножом мужчины запрыгивали на чужие машины в Алматы, передает Zakon.kz.

Дракой с поножовщиной закончился конфликт между молодыми людьми. Инцидент произошел в микрорайоне Акбулак. пресс-служба Департамента полиции Алматы

По данным ведомства, трое молодых парней забрались на автомашину и стали на ней прыгать.

Когда мужчинам сделали замечание, они достали ножи. Завязалась драка. Один из хулиганов задержан полицейскими по горячим следам. 19-летний ранее судимый за тяжкое преступление злоумышленник находился в состоянии опьянения: он не понимал, где находится и что произошло. При осмотре места преступления полицейские обнаружили три ножа и приобщили их к материалам дела. пресс-служба ДП Алматы

Также сообщается, что в ходе разбирательства патрульный экипаж получил аналогичный вызов: в одном из жилых массивов района задержаны хулиганы, которые прыгали на автомашинах.

Детали нового вида развлечения молодежи предметно разберут полицейские в ходе начавшегося расследования. пресс-служба ДП Алматы

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