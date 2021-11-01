Елбасы выразил соболезнования в связи с кончиной Темирхана Досмухамбетова

Нурсултан Назарбаев выразил уверенность в том, что светлый образ Темирхана Мынайдаровича навсегда сохранится в памяти людей.

Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования родным и близким видного государственного и общественного деятеля Темирхана Досмухамбетова в связи с его кончиной, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте Елбасы.

Темирхан Мынайдарович всю свою жизнь посвятил служению на благо страны, был личностью, внесшей весомый вклад в укрепление ее независимости. Достойно трудясь на разных высоких должностях, все свои силы и энергию прилагал для развития сфер туризма и спорта, законотворчества, процветания нашей столицы. Позднее, занимаясь предпринимательской деятельностью, способствовал развитию сельского хозяйства. Являясь умелым руководителем, обладая высоким гражданским сознанием, он, благодаря своему плодотворному труду, снискал большое уважение среди общественности, – говорится в телеграмме.

Нурсултан Назарбаев выразил уверенность в том, что светлый образ Темирхана Мынайдаровича навсегда сохранится в памяти людей.

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