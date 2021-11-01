Еще одна фирма, разрекламированная блогерами, обвиняется в мошенничестве

Обманутых по Казахстану около 150 человек, в основном студенты. В полиции начали досудебное расследование по статье "Мошенничество".

Мечтали об Америке, а остались с долгами и кредитами – десятки людей обвиняют в мошенничестве крупную визовую компанию, которая обещала своим клиентам языковые курсы за океаном и сопровождение вплоть до вылета в США, сообщает Zakon.kz.

О поездке в Америку Томирис Саргулова мечтала с детства. В соцсетях увидела рекламу. В заманчивом объявлении людям обещали в кратчайшие сроки помочь получить визу и пройти языковые курсы за океаном. Но вместо долгожданной поездки – разбирательства с руководством компании, передает Первый канал "Евразия".

Томирис взяла деньги в кредит, так как услуги стоили около 900 000 тенге. Компанию нашла через рекламу в интернете. Обещали, что это будет программа, совмещающая учебу и работу. Но потом выяснилось, что работать будет нельзя, зачисляют только на языковые курсы. А в августе после первого же собеседования пришел отказ: оказалось, что в компании неверно оформляли документы клиентов.

Молодым людям обещали еще и пакет документов, подготовку к собеседованию и приглашение от зарубежного университета. Цена вопроса почти 2 500 тыс. долларов.

Рекламировать компанию брались многие популярные блогеры. Им и доверились клиенты.

Выходить на связь сотрудники фирмы перестали еще в сентябре. Двери закрыты, от компании осталась лишь одна вывеска. Зато реклама в соцсетях никуда не делась и по-прежнему, обещает доверчивым молодым людям, "американскую мечту".

Глава компании даже записал видео, где рассказывает, что если люди хотят, чтобы им вернули деньги, то заявление пусть не пишут. Иначе процесс затянется.

Обманутых по Казахстану около 150 человек, в основном студенты. В полиции начали досудебное расследование по статье "Мошенничество", так как 40 человек заявление все же написали.

В настоящее время по уголовному делу проходят порядка 40 потерпевших. По подозрению в совершении данного преступления в минувшую пятницу были арестованы двое и водворены в ИВС. официальный представитель ДП города Алматы Салтанат Азирбек

Вернут ли ребятам деньги, решит, скорее всего, суд.

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